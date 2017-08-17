13:04 | ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Россиянки Абалкина и Дабижа проиграли голландкам в матче чемпионата Европы

Россиянки Юлия Абалкина и Ксения Дабижа уступили голландкам Йольен Синнеме и Джой Штуббе в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу – 16:21, 15:21. Следующую встречу россиянки проведут сегодня против норвежек Виктории Кьелберг и Ане Гуро Твейт Йортланд.

Еще одна российская пара Ольга Мотрич и Светлана Холомина проиграли немкам Кире Валькенхорт и Лауре Людвиг – 18:21, 21:14, 9:15. Далее они встретятся с француженками Александрой Юпитер и Офелией Люссон.

Чемпионат Европы, который проходит в Юрмале, завершится 20 августа.

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