Сергей Базаревич: "Может, я был слишком нервным в матче с Болгарией"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над Болгарией (77:73) во втором матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019.

- Мы довольны результатом, но не качеством игры. В первой половине все неплохо получалось, а во второй половине начались проблемы, - цитирует "РИА Новости" Базаревича. - Возможно, дело в значимости этой игры, может, я был слишком нервным, но мы допускали ошибки. У меня точно было чувство важности матча, и кто рядом сидел – чувствовал, как он важен. В плане нецензурной брани.

Главное, что мы сегодня выиграли. Постараемся сделать выводы. И надеемся, что в следующее окно ребята в более хорошей игровой форме придут. Сейчас у нас три человека фактически осталось в передней линии. Еще Артем Клименко на тренировке подвернул голеностоп.