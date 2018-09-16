23:29 16 сентября | Баскетбол — Чемпионат мира

Сергей Базаревич: "Может, я был слишком нервным в матче с Болгарией"

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над Болгарией (77:73) во втором матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019. 

 
16 сентября. Химки. Россия &ndash; Болгария &ndash; 77:73. С мячом защитник россиян Алексей Швед.Помучились, но победили. Россия обыграла Болгарию

- Мы довольны результатом, но не качеством игры. В первой половине все неплохо получалось, а во второй половине начались проблемы, - цитирует "РИА Новости" Базаревича. - Возможно, дело в значимости этой игры, может, я был слишком нервным, но мы допускали ошибки. У меня точно было чувство важности матча, и кто рядом сидел – чувствовал, как он важен. В плане нецензурной брани.

Главное, что мы сегодня выиграли. Постараемся сделать выводы. И надеемся, что в следующее окно ребята в более хорошей игровой форме придут. Сейчас у нас три человека фактически осталось в передней линии. Еще Артем Клименко на тренировке подвернул голеностоп.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/basketball/20180916/1141976448.html

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