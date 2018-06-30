Василий Карасев: "Задача у "Зенита" одна - выход в Евролигу"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после продления контракта отметил, что переговоры были простыми. Также он обозначил задачи на предстоящий сезон.

– Переговоры были несложными, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Может быть, они немного затянулись, но это нормальный процесс, необходимо было все согласовать. Я рад, что продолжаю работать в родном городе и клубе, с которым мы уже многое пережили. Буду делать только лучшее для "Зенита" и его болельщиков.

– Буквально вчера было объявлено об уходе ряда игроков, у которых закончились контракты. Есть ли уже замена или переговоры в процессе?

– Пока что переговоры идут, новости будут чуть позже. Для нас сейчас главное – сработать быстро, чтобы успеть подписать тех игроков, которые нам интересны.

– Какие задачи поставлены на сезон?

– Задача одна – выход в Евролигу. Будем делать боеспособный коллектив, готовый к выполнению этой цели.