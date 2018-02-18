Матч звезд Единой лиги ВТБ в следующем сезоне пройдет в Москве

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что третий Матч звезд турнира пройдет в Москве. Планируется, что шоу примет "ВТБ Арена Парк".
- Следующий Матч звезд пройдет в Москве на "ВТБ Арена Парк", в сезоне-2019/20 рассматриваем Казань в качестве места проведения, - цитирует ТАСС Кущенко.
Напомним, Матчи звезд Единой лиги ВТБ проводятся с 2017 года. Первый из них прошел в Сочи, второй - в Санкт-Петербурге.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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