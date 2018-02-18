Матч звезд Единой лиги ВТБ в следующем сезоне пройдет в Москве

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что третий Матч звезд турнира пройдет в Москве. Планируется, что шоу примет "ВТБ Арена Парк".

- Следующий Матч звезд пройдет в Москве на "ВТБ Арена Парк", в сезоне-2019/20 рассматриваем Казань в качестве места проведения, - цитирует ТАСС Кущенко.

Напомним, Матчи звезд Единой лиги ВТБ проводятся с 2017 года. Первый из них прошел в Сочи, второй - в Санкт-Петербурге.