Лукич вернулся в "Нижний" на пост спортивного директора

Бывший наставник "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич вошел в тренерский совет клуба в должности спортивного директора. Как информирует официальный сайт нижегордцев, контракт с сербским специалистом рассчитан до конца сезона-2016/17. Лукич возглавлял "Нижний" с 2008 по 2014 год, после чего ушел в "Банвит". Под руководством Лукича "Нижний" стал победителем Суперлиги Б в сезоне-2009/10, а в сезоне-2013/14 завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России. Сейчас "Нижний" возглавляет Артурс Шталбергс.

– Я вернулся в "Нижний Новгород", чтобы помочь команде добиться хорошего результата в концовке сезона и выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ, – подчеркнул Лукич. – Мы постараемся начать все с чистого листа. При этом в ближайшее время в команде не произойдет никаких серьезных изменений – все продолжат работать в обычном режиме. Конечно, "Нижний" находится не в самом выгодном турнирном положении, однако у команды есть необходимый потенциал и качество, чтобы сыграть хорошо. Что касается лично меня, то хочу сказать, что я вернулся домой.