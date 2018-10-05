Димитрис Итудис: "ЦСКА был лучше и заслужил победу"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Енисеем" (91:66) в стартовом матче Единой лиги ВТБ остался доволен игрой команды. По его словам, постепенно подопечные будут играть лучше.

- Поздравляю команду, мы сегодня были лучше и заслужили победу, - цитирует Итудиса пресс-служба Лиги ВТБ. - Премьера есть премьера, и нам важно было увидеть, как мы выглядим в официальных матчах после предсезонки, в которой нам не хватало игроков сборных и травмированных. В каждой из четвертей мы не позволили "Енисею" набрать 20 очков. При этом мы сделали 25 результативных передач и хорошо боролись на щитах.

Где-то не хватало быстроты, автоматизма в комбинациях, но это придет с тренировками. Счастлив за молодых ребят, Хоменко и Лопатина, они знакомы с системой и играли смело. Поздравляю с дебютом и Хэкетта, и Ухова.