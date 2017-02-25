Бросок Каселакиса принес "Астане" победу над "Автодором"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Астана" на выезде вырвала победу у "Автодора" – 79:78. Решающим стал бросок Леонидаса Каселакиса в концовке встречи. Самым результативным игроком поединка с 24 очками оказался его одноклубник Иан Миллер.

Клуб из Казахстана поднялся на седьмое место в турнирной таблице регулярки. "Автодор" идет десятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) – "Астана" - 78:79 (22:24, 9:19, 28:21, 19:15)

АВ: Миннерат (23 + 8 подборов), Хантер (17), Адамс (12), Колесников (12), Быков (11 + 8 передач).

АС: Миллер (24), Лоури (18), Каселакис (12 + 7 подборов), Катсивелис (8 + 11 передач).