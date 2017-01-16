13:32 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" ждет важнейшая игра в Кубке Европы"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после победы над "Цмоки-Минском" в матче Единой лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации в конце встречи. Также он отметил важность предстоящего матча Кубка Европы против "Летувос Ритас".

– Играли хорошо на протяжении 30 минут, но в последней четверти при разнице в 20 очков нам почему-то показалось, что игра закончилась, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - "Цмоки" сумели этим воспользоваться, проявили характер и наказали нас. Мы снова не смогли сохранить концентрацию в защите до конца матча, но радует, что контролировали подбор. Будем разбираться в ошибках, и через два дня нас ждет важнейшая игра в Кубке Европы.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2899/

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