Артурс Шталбергс: "Нижний Новгород" ждет важнейшая игра в Кубке Европы"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс после победы над "Цмоки-Минском" в матче Единой лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации в конце встречи. Также он отметил важность предстоящего матча Кубка Европы против "Летувос Ритас".

– Играли хорошо на протяжении 30 минут, но в последней четверти при разнице в 20 очков нам почему-то показалось, что игра закончилась, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - "Цмоки" сумели этим воспользоваться, проявили характер и наказали нас. Мы снова не смогли сохранить концентрацию в защите до конца матча, но радует, что контролировали подбор. Будем разбираться в ошибках, и через два дня нас ждет важнейшая игра в Кубке Европы.