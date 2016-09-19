Сергей Быков посетил свадьбу болельщика "Локомотива"

Защитник "Локомотива" и сборной России Сергей Быков посетил свадьбу болельщика краснодарского клуба. 33-летний баскетболист принял приглашение и побывал на мероприятии после матча сборной России со Швецией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2017.

- После матча сборной Сергей Быков побывал на свадьбе болельщиков "Локо", - говорится в сообщении в официальном твиттере "Локомотива", к которому прикреплено фото. - Просто взял и неожиданно принял приглашение!