Сергей Быков посетил свадьбу болельщика "Локомотива"

Защитник "Локомотива" и сборной России Сергей Быков посетил свадьбу болельщика краснодарского клуба. 33-летний баскетболист принял приглашение и побывал на мероприятии после матча сборной России со Швецией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2017.
- После матча сборной Сергей Быков побывал на свадьбе болельщиков "Локо", - говорится в сообщении в официальном твиттере "Локомотива", к которому прикреплено фото. - Просто взял и неожиданно принял приглашение!
После матча сборной Сергей Быков побывал на свадьбе болельщиков Локо. Просто взял и неожиданно принял приглашение! pic.twitter.com/5piqYzzpun– PBC LOKOMOTIV KUBAN (@lokobasket) 19 сентября 2016 г.