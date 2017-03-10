15:36 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Коробков может сыграть в этом сезоне

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что центровой Павел Коробков, возможно, сыграет в текущем сезоне. Коробков в прошлом году перенес три операции на левом коленном суставе и не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

– Паша Коробков начал бегать, и есть шанс, что он сыграет в этом сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Ватутина. – Форсировать его восстановление, конечно, никто не собирается, но, как говорят врачи, есть положительная динамика. Паша уже бегает, пусть есть боли, но в принципе все нормально, так что есть надежда. Если он сыграет в апреле, будет хорошо.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170310/1117453442.html

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