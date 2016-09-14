Быков может завершить карьеру после окончания квалификации Евробаскета-2017

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что защитник Сергей Быков планирует завершить карьеру. По его словам, текущий сезон для 33-летнего игрока может стать последним. Ранее сообщалось, что Быков не сыграет на чемпионате Европы 2017 года.

- Я разговаривал с Сергеем, - приводят "Известия" слова Кириленко. - Он действительно сказал, что планирует заканчивать карьеру. Возможно, предстоящий клубный сезон станет для него последним. Но не исключено, что он закончит даже после этих матчей за сборную.

Огромное ему спасибо, что он на протяжении стольких лет представлял наш баскетбол на самом высоком уровне. У него такая же ситуация, как у Сережи Мони: мы всегда рады видеть их в составе сборной, но не можем их заставлять. Они и так очень много сделали для национальной команды. А Сереге большое спасибо. И удачи в новых начинаниях после завершения игровой карьеры.