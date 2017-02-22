Андрей Кириленко: "Игроки, проявившие себя на Кубке России, могут получить шанс попасть в сборную"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что игроки, проявившие себя в Кубке России, могут усилить сборную России. Напомним, победителем турнира стала команда "Новосибирск", обыгравшая в финале "Сахалин".

- Мне кажется, что Кубок России отлично зарекомендовал себя, - цитирует ТАСС Кириленко. - Особенно в регионах. Это турнир очень высокого уровня для команд, составленных из российских игроков. А те из них, кто здорово проявит себя, могут получить шанс попасть на заметку тренерскому штабу сборной России.

И без того довольно интересный турнир завершился потрясающим по накалу финалом. Обе команды неоднократно выходили вперед, победитель не был ясен буквально до последней секунды, а в итоге "Новосибирск" выиграл у "Сахалина" всего два очка.