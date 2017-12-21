УГМК подписал контракт с двукратной олимпийской чемпионкой

УГМК на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США Майей Мур. Условия сделки не сообщаются.

Ранее Мур выступала за "Миннесоту". Ожидается, что она приедет в расположение УГМК в середи января. Отметим, что Мур является также двукратной чемпионкой мира и четыре раза становилась чемпионкой в женской НБА.