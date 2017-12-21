18:13 21 декабря | Баскетбол

УГМК подписал контракт с двукратной олимпийской чемпионкой

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УГМК на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США Майей Мур. Условия сделки не сообщаются.

Ранее Мур выступала за "Миннесоту". Ожидается, что она приедет в расположение УГМК в середи января. Отметим, что Мур является также двукратной чемпионкой мира и четыре раза становилась чемпионкой в женской НБА. 

 

Дополнительная информация

http://basket.ugmk.com/ru/news/index.php?id15=21873

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Seraffim

Она же старенькая.

19:29 21 декабря

Джон....Сильвер

Замена Таурази. Хорошо, что у УГМК серьезные намерения.

18:24 21 декабря