УГМК подписал контракт с двукратной олимпийской чемпионкой

УГМК на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США Майей Мур. Условия сделки не сообщаются.
Ранее Мур выступала за "Миннесоту". Ожидается, что она приедет в расположение УГМК в середи января. Отметим, что Мур является также двукратной чемпионкой мира и четыре раза становилась чемпионкой в женской НБА.
Seraffim
Она же старенькая.
19:29 21 декабря
Джон....Сильвер
Замена Таурази. Хорошо, что у УГМК серьезные намерения.
18:24 21 декабря