Суд признал законным приговор в отношении Аникеевой по делу о хищении 44 миллионов рублей

Мосгорсуд в четверг оставил без изменений и признал законным приговор в отношении экс-главы Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии по делу о хищении 44 млн рублей и находящейся в розыске, сообщает ТАСС.

Ранее Мосгорсуд вернул уголовное дело Аникеевой в Чертановский суд Москвы для устранения нарушений и проведения служебной проверки.

23 октября 2017 года Чертановский суд Москвы признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск. По словам ее адвоката Давида Хечяна, она покинула Россию.