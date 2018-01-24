Студенческая команда вырвала победу за 0,6 секунды. Видео

Баскетболисты команды Перчейз-колледж, выступающей в студенческой лиге США, вырвали победу над командой Уэслианского университета за 0,6 секунды до конца матча. При счете 68:68 игрок Перчейз-колледж вынес мяч из-за лицевой линии дальним броском, после чего Майкл Софер реализовал невероятный трехочковый бросок.
Purchase College defeats #14 Wesleyan University 71-68 on an unbelievable buzzer beater from Michael Soffer off a full court in bounds with 0.6 seconds left @d3hoopsville @d3hoops @ESPNTop @espn @Skylineconf pic.twitter.com/ZrCmkO5WhZ– Purchase Basketball (@PurchaseMBB) 23 января 2018 г.