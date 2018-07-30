Соколовский возглавил "АлтайБаскет"

Заслуженный тренер России, чемпион Европы-2011 Борис Соколовский стал главным тренером БК "АлтайБаскет", выступающего в Суперлиге-2, сообщают "Известия". Контракт 64-летнего специалиста рассчитан на пять лет.

– До подписания контракта я несколько раз приезжал в Барнаул и увидел заинтересованность краевого руководства не только к моей кандидатуре, но в серьезном развитии баскетбола в регионе, – сказал тренер. – В ближайшее время у регионального правительства есть намерение построить новый вместительный спортивный комплекс, где будут тренироваться все команды "АлтайБаскет". Также до старта сезона мы намерены создать молодежную команду, которая станет промежуточным звеном между основной и ДЮБЛом. Сейчас генеральный директор клуба Павел Тулин занимается этим вопросом.

В прошедшем сезоне "АлтайБаскет" занял 12-е место в Суперлиге-2.