Сергей Антонов: "К матчу с Боснией и Герцеговиной готовы на все сто процентов"

Баскетболист Сергей Антонов подчеркнул, что сборная России на сто процентов готова к предстоящему матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против Боснии и Герцеговины. По словам Антонова, тренировочный процесс был построен так, чтобы игроки подошли к матчу на пике формы.

- Сборная готова на все 100 процентов, мы уже полтора месяца тренируемся, - цитирует пресс-служба "Пармы" Антонова. - Тренировочный процесс был построен таким образом, чтобы к первой официальной игре мы подошли на нашем максимуме. До матча у нас будет время погулять по городу, я думаю, что мы проведем его с пользой. Все ребята хотят своими глазами увидеть самую известную надпись города "Счастье не за горами". Мы постараемся с ребятами провести такое мероприятие, чтобы еще более сплотиться перед первым домашним и, пожалуй, самым важным матчем в этой серии.