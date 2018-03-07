Саша Обрадович: "Локомотив-Кубань" обыграл "Гран-Канарию" за счет характера"

Главный тренер "Локомотива-Кубань" Саша Обрадович считает, что его команда победила "Гран-Канарию" (79:74) в первом четвертьфинальном матче Еврокубка за счет характера. Тренер отметил, что игроки, вернувшиеся из сборных, были уставшими.

– Поздравляю мою команду. Сегодня мы выиграли благодаря нашему характеру, мы не сдавались, – цитирует официальный сайт клуба Обрадовича. – Перерыв на матчи сборных ударил по нам сразу с нескольких торон. Для начала – "химия". Мы тренировались без нескольких игроков, а те, кто вернулся из сборных, были очень уставшие. В начале матча мы не могли найти уверенность в атаке. Но во второй половине мы хорошо защищались и правильно действовали тактически. После этой игры мы станем сильнее.