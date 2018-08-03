Мария Вадеева: "Ни капли не жалею о решении проверить себя на прочность в женской НБА"

Центровая сборной России Мария Вадеева​ отметила, что не жалеет о переходе в "Лос-Анджелес Спаркс". Россиянка решила проверить себя на прочность в женской НБА.

– В 20 лет вы оказались за океаном. Тяжело было акклиматизироваться в Калифорнии?

– Первую неделю было трудно. Из-за разницы во времени постоянно хотелось спать, я скучала по родителям, которым не дали визы. Но постепенно все нормализовалось, и могу сказать, что мне с каждым днем всё больше нравится в Лос-Анджелесе. Это интересный город, и мне предстоит еще многое здесь посмотреть. В Лос-Анджелесе великолепная погода, в выходные у меня есть возможность походить по песку, расслабиться и отключиться от всех насущных проблем около океана. Что касается бытовых условий, то они идеальные. Пока не сталкивалась с какими-то проблемами. Мне очень помогают мой родной брат, который отправился в США вместе со мной, и подруга, которая приехала меня навестить.

– В матче против "Лас-Вегаса" вы набрали 10 очков и сделали семь подборов – это пока ваш лучший результат в женской НБА. Какие эмоции испытывали после той игры?

– Мы проиграли тот матч. Поэтому я была расстроена и недовольна своей игрой.

– Приходилось жалеть, что вместо заслуженного отпуска вы сейчас играете в женской НБА?

– Ни капли не жалею о решении проверить себя на прочность в женской НБА. Это большой опыт для меня. Баскетбол здесь сильно отличается от европейского. Он намного быстрее, порой на принятие решения есть 1–2 секунды. Тут я прибавляю с каждой игрой.

Это только первый мой год в WNBA. В следующем сезоне будет намного лучше. Моя мечта – играть в WNBA на высоком уровне, быть лидером команды. Надеюсь, скоро она сбудется.