"Красный Октябрь" будет расформирован

"Красный Октябрь", основанный летом 2012 года, потеряет свой профессиональный статус и будет расформирован, сообщают "Известия". После того как команда была исключена из розыгрыша Единой лиги ВТБ, ее руководители больше не считают целесообразным содержание баскетбольного клуба.

– Клуб оказался не нужен ни городу, ни болельщикам, – подчеркнул владелец команды Дмитрий Герасименко. – Руководители Единой лиги запрещали нам играть в Волгограде, разрешение на строительство новой, современной арены постоянно отзывалось. Мы пытались создать частный клуб, который жил бы исключительно на свои заработки. В международных баскетбольных организациях видели нашу работу, дважды выдавая нам wild card (особое приглашение) для участия в Еврокубке. Видимо, пока такая команда не нужна российскому баскетболу.