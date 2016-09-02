06:22 | БАСКЕТБОЛ

"Красный Октябрь" будет расформирован

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"Красный Октябрь", основанный летом 2012 года, потеряет свой профессиональный статус и будет расформирован, сообщают "Известия". После того как команда была исключена из розыгрыша Единой лиги ВТБ, ее руководители больше не считают целесообразным содержание баскетбольного клуба.

– Клуб оказался не нужен ни городу, ни болельщикам, – подчеркнул владелец команды Дмитрий Герасименко. – Руководители Единой лиги запрещали нам играть в Волгограде, разрешение на строительство новой, современной арены постоянно отзывалось. Мы пытались создать частный клуб, который жил бы исключительно на свои заработки. В международных баскетбольных организациях видели нашу работу, дважды выдавая нам wild card (особое приглашение) для участия в Еврокубке. Видимо, пока такая команда не нужна российскому баскетболу.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/630058#ixzz4J46CFlRQ

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

Волгоград - Большое российское посмешище! Во многих регионах наших побывал, даже на Кавказе, но более инфантильного населения, чем в Волгограде нигде не встречал! А уж про спорт - и говорить нечего, огромный город - ни футбола, ни хоккея, ни баскетбола, ни волейбола - ничего достойного нет!

07:47

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