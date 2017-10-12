Кондолиза Райс возглавила комиссию, которая займется реформами в студенческом баскетболе США

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс возглавила комиссию Национальной ассоциации студенческого спорта по баскетболу. Комиссия должна будет очистить студенческий баскетбол от коррупции. В конце сентября были арестованы 10 спортивных функционеров по делу о взятках. По версии следствия, ряд тренеров получали взятки за то, что направляли игроков своих команд и членов их семей к нужным агентам.

Если арестованные будут признаны виновными, им грозит до 80 лет лишения свободы.

Кондолиза Райс занимала пост госсекретаря США с 2005 по 2009 год.