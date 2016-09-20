08:52 | БАСКЕТБОЛ

Экс-игрок "Химок" Копонен получил черепно-мозговую травму в ДТП

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Защитник "Барселоны" Петтери Копонен в воскресенье попал в дорожно-транспортное происшествие в столице Каталонии, передвигаясь по городу на такси. Как сообщает официальный сайт клуба, у 28-летнего финна была выявлена черепно-мозговая травма. Тем не менее, состояние спортсмена стабильное и его жизни ничего не угрожает. К счастью, в такси он был без своего годовалого сына Кристиана. Напомним, что финский баскетболист прошлым летом перебрался в "Барселону" из "Химок", за которые выступал в течение 4 лет.

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