Экс-игрок "Химок" Копонен получил черепно-мозговую травму в ДТП

Защитник "Барселоны" Петтери Копонен в воскресенье попал в дорожно-транспортное происшествие в столице Каталонии, передвигаясь по городу на такси. Как сообщает официальный сайт клуба, у 28-летнего финна была выявлена черепно-мозговая травма. Тем не менее, состояние спортсмена стабильное и его жизни ничего не угрожает. К счастью, в такси он был без своего годовалого сына Кристиана. Напомним, что финский баскетболист прошлым летом перебрался в "Барселону" из "Химок", за которые выступал в течение 4 лет.