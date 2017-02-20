Давид Альбельда: "В баскетболе судьи тоже ошибаются в пользу "Реала"?

Бывший полузащитник "Валенсии" и сборной Испании Давид Альбельда выразил недовольство судейством в финале баскетбольного Кубка страны между "Реалом" и "летучими мышами" (97:95). Мадридский клуб выиграл национальный Кубок четвертый раз подряд.

"В баскетболе тоже? Очень жаль... "Валенсия" была великолепна, но есть вещи, с которыми нельзя бороться", – написал на своей странице в "Твиттере" Альбельда.