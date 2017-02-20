09:58 | БАСКЕТБОЛ

Давид Альбельда: "В баскетболе судьи тоже ошибаются в пользу "Реала"?

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Бывший полузащитник "Валенсии" и сборной Испании Давид Альбельда выразил недовольство судейством в финале баскетбольного Кубка страны между "Реалом" и "летучими мышами" (97:95). Мадридский клуб выиграл национальный Кубок четвертый раз подряд.

"В баскетболе тоже? Очень жаль... "Валенсия" была великолепна, но есть вещи, с которыми нельзя бороться", – написал на своей странице в "Твиттере" Альбельда.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

А как же! Страна-то ТА ЖЕ и люди ТЕ же, с их комплексами, "зомбированностью-ангажированностью", слабостями и т.д.

10:27

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