Давид Альбельда: "В баскетболе судьи тоже ошибаются в пользу "Реала"?

Бывший полузащитник "Валенсии" и сборной Испании Давид Альбельда выразил недовольство судейством в финале баскетбольного Кубка страны между "Реалом" и "летучими мышами" (97:95). Мадридский клуб выиграл национальный Кубок четвертый раз подряд.
"В баскетболе тоже? Очень жаль... "Валенсия" была великолепна, но есть вещи, с которыми нельзя бороться", – написал на своей странице в "Твиттере" Альбельда.
En el basquet también? Vaya tela ...– david (@dalbelda) 19 февраля 2017 г.
Grandes @valenciabasket , hay cosas contra las que no se puede luchar
Ботаникум
А как же! Страна-то ТА ЖЕ и люди ТЕ же, с их комплексами, "зомбированностью-ангажированностью", слабостями и т.д.
10:27