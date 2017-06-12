Центровой "Сахалина" Подкользин признан самым высоким человеком России

Центровой "Сахалина" Павел Подкользин внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Рост 32-летнего спортсмена составляет 226 сантиметров.

Подкользин выступает за "Сахалин" с 2016 года. Ранее он также играл за "Химки", "Сибирьтелеком-Локомотив", "Нижний Новгород", "Металлург-Университет", "Новосибирск" и "Алтай-Баскет". В 2004 году он был выбран на драфте НБА под 21-м номером "Ютой" и сразу был продан в "Даллас", где провел два сезона.