Андрей Кириленко: "Распри позади - все объединились и делают общее дело"

Андрей Кириленко, который был переизбран на новый срок президента РФБ, отметил, что его устраивает атмосфера в организации.

Напомним, что Кириленко был переизбран на новый четырехлетний срок. Выборы состоялись на отчетно-выборной конференции РФБ в Санкт-Петербурге. Кириленко являлся единственным кандидатом на выборах. За его переизбрание было отдано 107 голосов, против – один.

– Не смущал вас тот факт, что выборы президента РФБ на этот раз были на безальтернативной основе?

– Есть вещи которые могу контролировать, а есть те, которые не могу. Раз никого больше не было, значит, люди не готовы выдвигаться. Что есть то есть и комментировать тут что-то тяжело. Могу лишь сказать, что специально ничего для этого не делал.

– Значит, перед сегодняшними выборами не волновались?

– Не скажу, что волновался. Знаете, по той картинке, что есть сейчас, мне нравиться атмосфера, царящая на нашем баскетбольном поле. Ситуация устаканилась и наконец-то ситуация позитивная. Распри позади – все объединились и делают общее дело. Мне это очень нравиться. Хочется, чтобы так было и дальше.

– Готовы работать 24 часа в сутки?

– Так ведь и работаем. (Сергей ЦИММЕРМАН)