"Торонто" обыграл "Шарлотт" и продлил победную серию

"Вашингтон" на своем паркете проиграл "Индиане" в матче регулярного чемпионата НБА (95:98). "Уизардз" проиграл третью встречу подряд, а "Пэйсерс" выиграл второй поединок кряду.

В другой встрече "Торонто" взял верх над "Шарлотт" (103:98). Это четвертая подряд победа "Рэпторз" и третье кряду поражение "Хорнетс".

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Индиана" - 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)

В: Бил (22 + 11 передач), Портер (17), Моррис (12)

И: Оладипо (33), Богданович (20), Джозеф (16)

"Торонто" - "Шарлотт" - 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)

Т: Дерозан (19), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Ибака (17)

Ш: Уокер (27), Лэмб (16), Камински (15)