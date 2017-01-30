Стив Керр: "Миграционные запреты? Запугивание - неправильный способ"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр на данный момент не говорил со своими игроками о новой миграционной политике. При этом специалист считает указы нового президента США Дональда Трампа неправильными.
Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Руководство лиги подчеркнуло, что готово привлекать игроков со всего мира.
- Если мы пытаемся вести борьбу с терроризмом, запрещая людям въезжать в нашу страну, это идет вразрез с принципами США, - приводит Thescore слова Керра. - Запугивание - неправильный способ. Я против происходящего. Это - ужасная идея.
shpasic
это спортивная новость?
13:10
Xen1um
Буква Ё, разберется Трамп, не переживай, спи спокойно.
13:05
Буква Ё
Еще один предатель России. Родченков, Степановы, Керр, Фуркад, Бьорндален - почему наша Родина плодит так много предателей? Почему ни в одной стране мира так много предателей нет, как в России? Трамп, разберись!
12:40