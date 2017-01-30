12:30 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Стив Керр: "Миграционные запреты? Запугивание - неправильный способ"

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Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр на данный момент не говорил со своими игроками о новой миграционной политике. При этом специалист считает указы нового президента США Дональда Трампа неправильными.

Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Руководство лиги подчеркнуло, что готово привлекать игроков со всего мира.

- Если мы пытаемся вести борьбу с терроризмом, запрещая людям въезжать в нашу страну, это идет вразрез с принципами США, - приводит Thescore слова Керра. - Запугивание - неправильный способ. Я против происходящего. Это - ужасная идея.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

это спортивная новость?

13:10

Xen1um

Буква Ё, разберется Трамп, не переживай, спи спокойно.

13:05

Буква Ё

Еще один предатель России. Родченков, Степановы, Керр, Фуркад, Бьорндален - почему наша Родина плодит так много предателей? Почему ни в одной стране мира так много предателей нет, как в России? Трамп, разберись!

12:40

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