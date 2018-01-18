"Сан-Антонио" одолел "Бруклин" благодаря 34 очкам Олдриджа

"Сан-Антонио" одолел "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 100:95. Самым результативным игроком встречи стал Ламаркус Олдридж.
НБА
Регулярный сезон
"Атланта" - "Нью-Орлеан" - 94:93 (25:32, 20:28, 26:10, 23:23)
А: Бэйзмор (20), Коллинз (18), Ильясова (15), Шредер (13 + 15 передач), Дедмон (4 + 10 подборов).
Н: Холидэй (22), Казинс (19 + 14 подборов), Миллер (17), Мур (12).
"Бруклин" - "Сан-Антонио" - 95:100 (26:31, 20:20, 18:25, 31:24)
Б: Крэбб (20), Харрис (18), Леверт (13), Кэрролл (11 + 10 подборов), Динуидди (9 + 13 передач).
С: Олдридж (34), Миллс (25), П. Газоль (13 + 12 подборов)
"Торонто" - "Детройт" - 96:91 (31:18, 23:33, 19:22, 23:18)
Т: Майлз (21), Лаури (18), Валачюнас (17 + 16 подборов), Дерзоан (17).
Д: Драммонод (25 + 17 подборов), Харрис (12), Гэллоуэй (11).