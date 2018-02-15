"Нью-Орлеан" благодаря 42 очкам Дэвиса победил "Лейкерс"

В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан" на своем паркете обыграл "Лейкерс" – 139:117. Уже в первой четверти "Пеликанс" создал задел в 19 очков, который удалось удержать до окончания встречи. Команда из Нового Орлеана одержала третью победу подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Нью-Орлеан" – "Лейкерс" - 139:117 (46:33, 33:33, 24:25, 36:26)

Н: Дэвис (42 + 15 подборов), Холидэй (24 + 11 передач), Миллер (19).

Л: Кузма (23), Инграм (21), Рэндл (20).