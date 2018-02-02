"Миннесота" прервала победную серию "Милуоки", "Сан-Антонио" уступил "Хьюстону"

"Миннесота" на своем паркете обыграла "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА (108:89). Это первое поражение "Бакс" после серии из четырех встреч.

В другой встрече "Сан-Антонио" дома проиграл "Хьюстону" (91:102). Это третья победа "Рокитс" кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Милуоки" - 108:89 (23:17, 37:22, 19:22, 29:28)

Мин: Батлер (28), Таунс (24 + 11 подборов), Тиг (9)

Мил: Миддлтон (21), Адетокумбо (17 + 15 подборов), Хенсон (14)

"Сан-Антонио" - "Хьюстон" - 91:102 (14:27, 24:27, 32:28, 21:20)

С: Грин (22), Олдридж (16), Форбс (11)

Х: Харден (28 + 11 передач), Грин (15), Капела (14 + 13 подборов)