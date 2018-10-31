"Кливленд" одержал первую победу в сезоне

"Кливленд" на своем паркете переиграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА. Это первая победа "Кавальерс" в семи встречах этого сезона.

В других встречах "Орландо" проиграл "Сакраменто", "Шарлотт" выиграл у "Майами", "Бостон" обыграл "Детройт", а "Торонто" взял верх над "Филадельфией".

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Атланта" - 136:114 (35:31, 23:26, 41:30, 37:27)

"Орландо" - "Сакраменто" - 99:107 (31:26, 25:33, 16:26, 27:22)

"Шарлотт" - "Майами" - 125:113 (31:29, 34:26, 27:18, 33:40)

"Бостон" - "Детройт" - 108:105 (31:28, 25:30, 25:13, 27:34)

"Торонто" - "Филадельфия" - 129:112 (35:26, 32:27, 38:33, 24:26)