"Клипперс" потерпел третье поражение кряду, уступив "Бостону"

В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" на выезде переиграл "Клипперс" со счетом 113:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Блэйк Гриффин.

Отметим, что это поражение стало для калифорнийцев третье подряд.

"Бостон" занимает первое место турнирной таблицы Восточной конференции, "Клипперс" - 9-е в Западной.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" - "Бостон" - 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)

К: Гриффин (23), Уильямс (20), Джордан (15), Уоллес (13).

Б: Ирвинг (20), Тейтум (18), Моррис (15), Розир (15).

25 января.

Турнирная таблица НБА