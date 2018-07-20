Источник: "Оклахома" обменяла Кармело Энтони в "Атланту"

"Оклахома" рассталась с форвардом Кармело Энтони, обменяв его в "Атланту". Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что в сделку будут включены несколько других игроков. При этом Энтони будет отчислен "Атлантой", и ему выплатят 27,9 миллиона долларов, полагающиеся по контракту. После этого он, вероятнее всего, подпишет контракт с "Хьюстоном".

В сделке, кроме "Оклахомы" и "Атланты", примет участие "Филадельфия". Так, "Атланта" также получит форварда "Филадельфии" Джастина Андерсона и право выбора в первом раунде драфта в 2022 году. В "Филадельфию" перейдет центровой Майк Мусала, в "Оклахому" - защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро.

В прошлом сезоне 34-летний Энтони в большей части матчей играл на позиции тяжелого форварда, что сказалось на его результативности. Впервые в карьере он не смог достичь отметки в 20 очков в среднем за игру в регулярном чемпионате НБА – в 78 встречах из 82 он набирал в среднем 16,2 очка за матч.