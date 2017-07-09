Этторе Мессина: "Теодосич готов к игре в НБА"

Помощник главного тренера "Сан-Антонио" Этторе Мессина не сомневается, что бывший защитник ЦСКА Милош Теодосич стал более зрелым игроком, выступая в Европе. Ранее появилась информация о том, что серб подписал контракт с "Клипперс".

- Сейчас Теодосич отличается от того, кем он был несколько сезонов назад, - приводит Somos Basket слова Мессины. - Он стал более зрелым, выиграл в Европе все, что можно. Он хорош в нападении, он умно действует в защите. Думаю, Милош готов к игре в НБА. Он, бесспорно, талантлив.

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