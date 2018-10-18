Дабл-даблы Митровича и Дэвиса принесли "Нью-Орлеану" победу над "Хьюстоном"

"Хьюстон" на своем паркете потерпел поражение от "Нью-Орлеана" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Сан-Антонио" одолел "Миннесоту".

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Нью-Орлеан" - 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)

Х: Гордон (21), Пол (19), Такер (19)

Н: Дэвис (32 + 16 подборов), Миротич (30 + 10 подборов), Рэндл (25)

"Сан-Антонио" - "Миннесота" - 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25)

С: Дерозан (28), Олдридж (21 + 19 подборов), Гэй (18)

М: Тиг (27), Батлер (23), Уиггинс (20)