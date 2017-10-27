Дабл-дабл Газоля позволил "Мемфису" одолеть "Даллас"

"Мемфис" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА - 96:91. "Маверикс" являются худшей командой Западной конференции на данный момент. В шести играх они смогли победить лишь в одной встрече. Самым результативным игроком матча стал центровой "Мемфиса" Марк Газоль. На счету центрового 25 очков и 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Даллас" - 96:91 (28:14, 26:21, 22:33, 20:23)

М: Газоль (25 очков + 13 подборов), Конли (22), Эванс (19).

Д: Барнс (22 очка + 11 подборов), Мэттьюс (18), Новицки (14).