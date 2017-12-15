"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку", Мозгов набрал 3 очка

"Бруклин" на своем паркете потерпел поражение от "Нью-Йорка" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третья подряд победа "Никс".

Российский форвард хозяев Тимофей Мозгов провел на площадке 8 с половиной минут и записал на свой счет 3 очка и 4 подбора.

В турнирной таблице Восточной конференции "Бруклин" идет на 11-й строчке, а "Нью-Йорк" - на 8-й.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Нью-Йорк" - 104:111 (26:32, 24:31, 32:24, 22:24)

Б: Динуиди (26), Холлис-Джефферсон (25), Леверт (15)

Н: Ли (27), Бизли (15), Кантер (13)