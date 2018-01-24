"Бруклин" без Мозгова проиграл "Оклахоме"

"Бруклин" на выезде проиграл "Оклахоме" в матче регулярного чемпионата НБА. Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

В другой встрече "Сан-Антонио" выиграл у "Кливленда", для которого это поражение стало вторым кряду. Тем не менее, форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс в этой игре достиг отметки в 30 тысяч очков за карьеру.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Бруклин" - 109:108 (30:26, 17:33, 27:26, 35:23)

О: Уэстбрук (32), Джордж (28), Фелтон (14)

Б: Харрис (19), Динуидди (13), Кэрролл (13)

"Сан-Антонио" - "Кливленд" - 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21)

С: Олдридж (30), Мюррей (19 + 10 подборов), Паркер (14)

К: Джеймс (28), Томас (14), Краудер (13)