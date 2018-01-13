Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант станет ведущим аналитического шоу на телеканале ESPN. Программа будет называться Detail, а бывший защитник "Лейкерс" совместит работу в кадре с функциями автора сценария и продюсера. Планируется, что пилотный выпуск шоу будет показан в марте 2018 года.

Напомним, Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 год. Помимо пяти чемпионских титулов, он дважды признавался MVP финала плей-офф, один раз - самым ценным игроком регулярного чемпионата. Также защитник 18 раз участвовал в Матчах звезд НБА. Вместе со сборной США он дважды завоевывал золото Олимпийских игр.