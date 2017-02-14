"Атланта" победила "Портленд" в овертайме

"Атланта" в овертайме обыграла "Портленд" (109:105 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативными игроком встречи стал защитник "Портленда" Си. Джей. Макколум, на счету которого 26 очков. В составе победителей дабл-дабл оформил Дуайт Ховард. Это поражение стало для "Портленда" вторым кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Атланта" – 104:109 ОТ (28:21, 20:21, 26:33, 23:22, 7:12)

П: Макколум (26), Лиллард (21), Амину (14 + 15 подборов)

А: Хардуэй (25), Шредер (22), Ховард (19 + 16 подборов)