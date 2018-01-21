40 очков Ирвинга не помогли "Бостону" победить "Орландо"

"Бостон" проиграл "Орландо" со счетом 95:103 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Селтикс" Кайри Ирвинг, набравший 40 очков.

Больше всего очков в составе "Мэджик" на свой счет записал защитник Элфрид Пэйтон – 22. Дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов оформил Аарон Гордон.

Отметим, что это поражение стало для "Бостона" третьим подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Бостон" - "Орландо" - 95:103 (29:28, 30:30, 12:32, 24:13)

Б: Ирвинг (40), Браун (17), Моррис (12).

О: Пэйтон (22), Фурнье (19), Гордон (11+13 подборов).