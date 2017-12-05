32 очка Ирвинга помогли "Бостону" обыграть "Милуоки", Адетокумбо набрал 40

"Бостон" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 111:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 40 очков. Лидер "Селтикс" Кайри Ирвинг заработал 32 очка.

В еще одном поединке "Шарлотт" переиграл "Орландо" - 104:94. Самым результативным в этой игре стал защитник "Хорнтес" Кемба Уокер, на счету которого 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Милуоки" - 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19)

Б: Ирвинг (32), Хорфорд (20), Татум (17).

М: Адетокумбо (40), Миддлтон (19), Блэдсоу (18).

"Шарлотт" - "Орландо" - 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20)

Ш: Уокер (29), Камински (14), Ховард (12).

О: Фурнье (18), Симмонс (15), Гордон (14).