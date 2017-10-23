13:39 | Баскетбол — Евролига

Жорди Бертомеу: "Слова Итудиса об умирающем "Финале четырех" были не самыми аккуратными"


Президент Евролиги Жорди Бертомеу отметил, что формат "Финал четырех" останется неизменным. Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выражал недовольство схемой проведения турнира.

– Позиция Итудиса мне хорошо известна, мы уже не раз обсуждали с ним этот вопрос, – цитирует "Р-Спорт" Бертомеу. – С позицией Димитриса согласны еще ряд тренеров ведущих клубов Евролиги, и все это понятно – им хочется, чтобы путь к титулу был максимально безопасным.

Но мы не можем спорить с фактами: билетов на "Финал четырех" не остается в продаже задолго до того, как становятся известны его участники. В этом сезоне все было распродано и вовсе до начала сезона. За "Финалом четырех" следят по всему миру, так что слова Итудиса об умирающем формате были не самыми аккуратными. "Финал четырех" любим болельщиками, этот формат в высшей степени успешен, и никаких изменений здесь в ближайшие несколько лет ждать не стоит.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20171023/1127636860.html

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