"Жальгирис" в гостях обыграл "Барселону", "Реал" победил "Милан"

Во вторник состоялись матчи регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" на своей площадке уступила "Жальгирису" со счетом 75:81. Каталонцы потерпели второе поражение кряду в турнире.

В составе "Барсы" дабл-дабл на счету Адама Ханги (19 очков и 10 подборов), по 13 очков набрали Кевин Серафин и Петтери Копонен. У литовской команды 20 очков и 8 передач на свой счет записал Василий Мичич, 16 очков у Кевина Пангоша.

В другом матче "Олимпиакос" вырвал победу над "Маккаби" из Тель-Авива (69:68). У греков 21 очко набрал Георгиос Принтезис, 9 подборов на счету Костаса Папаниколау. В составе "Маккаби" 22 очка на счету Норриса Коула.

"Реал" обыграл "Милан" со счетом 100:90. В составе мадридцев 27 очков и 8 подборов записал на свой счет Лука Дончич, 14 очков у Факундо Кампаззо. Самыми результативными игроками "Милана" стали Артурас Гудаитис (20 + 7 подборов) и Эндрю Гуделок (20).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" (Израиль) – "Олимпиакос" (Греция) – 68:69 (18:18, 15:17, 12:16, 23:18)

М: Коул (22 + 7 подборов), Джексон (14), Болден (7)

О: Принтезис (21), Милутинов (8 + 8 подборов), Маклин (8)

"Барселона" (Испания) – "Жальгирис" (Литва) – 75:81 (21:24, 18:21, 15:17, 21:19)

Б: Ханга (19 + 10 подборов), Серафин (13), Копонен (13)

Ж: Мичич (20 + 8 передач), Пангош (16), Уайт (13)

"Реал" (Испания) – "Милан" (Италия) – 100:90 (30:28, 24:26, 27:20, 19:16)

Р: Дончич (27 + 8 подборов), Кампаззо (14), Айон (13)

М: Гудаитис (20 + 7 подборов), Гуделок (20), Мицов (15)