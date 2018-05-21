Захар Пашутин: "Слабая игра Родригеса - один из ключевых факторов поражения ЦСКА"

Двукратный чемпион Евролиги Захар Пашутин отметил, что ЦСКА в "Финале четырех", где команда заняла четвертое место, помешали травмы ведущих игроков.

- Основная проблема ЦСКА – это травмы. Нандо Де Коло и Кайл Хайнс пропустили всю серию плей-офф с "Химками", - приводят "Известия" слова Пашутина. - Это выбивает из ритма, особенно перед "Финалом четырех". По этим двум матчам было видно, что они готовы максимум на 50–60% своих возможностей. А ведь это лидеры команды: Де Коло – лучший снайпер, Хайнс – обладатель приза лучшего защищающегося игрока Евролиги. К тому же, в Белграде не смог сыграть и Лео Вестерманн, а Андрей Воронцевич получил повреждение в самом начале матча с "Реалом". Потеря последнего стала очень значительной для ЦСКА. В целом позиция четвертого номера вызывала вопросы у руководства ЦСКА весь сезон. Поэтому в 2018 году даже пришлось подписывать Виктора Радда. Тем не менее я считаю, когда травму получил Воронцевич, свой шанс должен был получить Виктор Хряпа. Он способен больше времени проводить на площадке и приносить много пользы своему клубу. Зная его характер, опыт и бойцовские качества, можно предположить, что он бы мог помог команде в полуфинале. Но это – выбор Итудиса. Он находится в клубе и ему виднее.

– Главная звезда ЦСКА Серхио Родригес провел довольно слабую игру с "Реалом". Согласны?

– Да, это так. И его игра — тоже один из ключевых факторов поражения ЦСКА. Пять очков – явно не тот результат, которого ждали от испанца в этой игре. При этом я не могу упрекнуть Родригеса, да и всю команду в отсутствии самоотдачи. Было видно, что ребята готовы биться за каждый мяч, все были заряжены на результат, но "Реал" оказался сильнее.