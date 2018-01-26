Виталий Фридзон: "Матч с "Бамбергом" вышел не очень зрелищным"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после победы над "Бамбергом" (81:72) в Евролиге отметил, что встреча получилась очень вязкой, и на результате сказался класс армейцев.

– Не скажу, что игра получилась зрелищной. Было видно, что команда немного подустала, баскетбол был очень вязкий, – отметил Фридзон. – Но потом класс сказался, мы здорово сыграли во второй половине. Не скажу, что команда расслабилась в четвертой четверти – получили два умышленных фола на ровном месте, соперники стали агрессивнее действовать, попадать тяжелые броски. Но мы контролировали ход игры и знали, что доведем ее до победы. Главное – выиграли, идем дальше.

– По чьей инициативе матч получился таким тягучим?

– Думаю, сам по себе. Так бывает. Много фолов, промахи, мы не забиваем, потом они. Нельзя сказать, что кто-то навязывал такой темп. (Антон БАБОШИН)