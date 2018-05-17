Виктор Хряпа: "ЦСКА надо думать не о Дончиче в полуфинале Евролиги"

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа в преддверии "Финала четырех" Евролиги против "Реала" отметил, что армейцам надо думать не о защитнике соперника Луке Дончиче, а о своей игре. "Финал четырех" Евролиги пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. В другом полуфинале сыграют "Фенербахче" и "Жальгирис".

- Лука Дончич, конечно, молодой талантливый игрок, к нему много внимания. Но ЦСКА надо думать не о нем в полуфинале, а о своей игре, - цитирует "РИА Новости" Хряпу. - "Финал четырех" - это особое событие. Каждый "Финал четырех" Евролиги - это новый вызов, новая возможность, несмотря на то, что у меня много было уже таких турниров. Мы каждый раз с удовольствием принимаем этот вызов.

В ЦСКА очень много опытных игроков, которые уже не раз играли в "Финале четырех", и нет таких, кто уходит в себя перед решающими матчами или прячется.