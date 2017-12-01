"Валенсия" проиграла в четвертый раз подряд в Евролиге, "Олимпиакос" вышел на первое место

В четверг вечером состоялись матчи регулярного чемпионата Евролиги. "Маккаби" на своей площадке обыграл "Жальгирис" со счетом 81:74. Литовский клуб потерпел пятое поражение в 10 играх и занимает восьмое место, хозяева – пятое.

В другой встрече "Фенербахче" в гостях оказался сильнее "Басконии" – 83:69. Турецкий клуб одержал третью победу кряду в турнире, серия испанцев прервалась на трех играх.

"Валенсия" дома не справилась с "Олимпиакосом" – 64:72. Испанская команда проиграла уже четвертый матч кряду на турнире, в то время как победная серия греков продлилась до четырех встреч. "Олимпиакос" на время поднялся на первое место в турнирной таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" (Израиль) – "Жальгирис" (Литва) – 81:74 (15:14, 24:15, 26:22, 16:23)

М: Коул (26), Томас (9), Туи (9)

Ж: Милакнис (19), Пангос (12), Янкунас (11)

"Баскония" (Испания) – "Фенербахче" (Турция) – 69:83 (25:15, 12:26, 14:25, 18:17)

Б: Шенгелиа (13), Тимма (10), Уертас (10)

Ф: Нунналли (16), Слоукас (14), Датом (12)

"Валенсия" (Испания) – "Олимпиакос" (Греция) – 64:72 (13:20, 17:15, 15:19, 19:18)

В: Грин (26), Плейс (14), Ван Россом (7)

О: Папаниколау (13), Принтезис (12), Стрелниекс (12 + 14 подборов)