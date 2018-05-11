Швед и Родригес вошли во вторую символическую пятерку Евролиги сезона-2017/18

Официальный сайт Евролиги опубликовал состав второй символической пятерки по итогам нынешнего сезона. В нее вошли два представителя российских клубов - Алексей Швед ("Химки") и Серхио Родригес (ЦСКА).

Также в состав второй пятерки вошли Паулюс Янкунас, Кевин Пангос (оба - "Жальгирис") и Вассилис Спанулис ("Олимпиакос").

Ранее была объявлена первая символическая пятерка, в которую попал игрок ЦСКА Нандо Де Коло.