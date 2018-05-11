13:16 | Баскетбол — Евролига

Швед и Родригес вошли во вторую символическую пятерку Евролиги сезона-2017/18


Официальный сайт Евролиги опубликовал состав второй символической пятерки по итогам нынешнего сезона. В нее вошли два представителя российских клубов - Алексей Швед ("Химки") и Серхио Родригес (ЦСКА).

Также в состав второй пятерки вошли Паулюс Янкунас, Кевин Пангос (оба - "Жальгирис") и Вассилис Спанулис ("Олимпиакос").

Ранее была объявлена первая символическая пятерка, в которую попал игрок ЦСКА Нандо Де Коло.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/calendar/

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