Швед и Родригес вошли во вторую символическую пятерку Евролиги сезона-2017/18

Официальный сайт Евролиги опубликовал состав второй символической пятерки по итогам нынешнего сезона. В нее вошли два представителя российских клубов - Алексей Швед ("Химки") и Серхио Родригес (ЦСКА).
Также в состав второй пятерки вошли Паулюс Янкунас, Кевин Пангос (оба - "Жальгирис") и Вассилис Спанулис ("Олимпиакос").
Ранее была объявлена первая символическая пятерка, в которую попал игрок ЦСКА Нандо Де Коло.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/calendar/