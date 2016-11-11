Шарунас Ясикявичюс: "Судьи каждый матч наказывают "Жальгирис". Зачем мы нужны Евролиге?"

Главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Барселоны" (86:92) отметил, что на результат встречи повлияли решения арбитров. По его словам, неудача на старте турнира связана с судейским фактором. Литовцы проиграли пять из шести матчей.

- В этом матче судьи сыграли свою роль, и я не могу больше об этом молчать, - приводит eurohoops.net слова Ясикявичюса. - Евролига не уважает нас, зачем им "Жальгирис"? Мы играли очень хорошо, но трудно сопротивляться судьям. Каждый спорный момент трактовался не в нашу пользу. Если бы не арбитры, мы сейчас находились бы в совершенно другом положении. Я не понимаю, почему судьи наказывают "Жальгирис" в каждой игре.